Nocerina-Latte Dolce 2-0: Garofalo man of the match

Nel segno di Agostino Garofalo. La Nocerina batte per 2-0 il Sassari Latte Dolce ma riesce a concretizzare solo nelle ultime battute, grazie all'esperto esterno. Subentrato nel corso della ripresa, firma un assist e il gol del raddoppio e spinge la Nocerina aritmeticamente ai playoff nel girone G di Serie D.

Manca di concretezza la squadra di Nappi che, dopo un primo e unico pericolo corso nelle prime battute, cinge d'assedio la metà campo sassarese. Tuttavia, non trova mai lo spunto decisivo, mancando il bersaglio grosso a più riprese. Nel primo tempo Liurni colleziona tre palle-gol ma non inquadra lo specchio in due circostanze, trovando una deviazione in angolo al terzo tentativo.

Ci riprovano senza successo anche Cardella e Carotenuto, prima che il portiere Carboni sbarri la strada all'ennesimo tentativo di Liurni che chiude la prima frazione. Si va al riposo sullo 0-0 e al rientro dagli spogliatoi il Latte Dolce prova a serrare le fila per evitare una nuova grandinata di occasioni per i padroni di casa.

La ripresa si anima nella seconda metà. Mazzei e Gaetani difettano nella mira mentre sul fronte opposto Fantoni evita la doccia gelata sul tentativo di Pireddu. Al 36', sugli sviluppi di un fallo laterale, Garofalo pennella al centro un cross per la pregevole torsione di testa di Cardella che manda il pallone a insaccarsi sul secondo palo. È solo la prima perla di giornata da parte di Garofalo, che al 42' con una sventola su punizione da lunghissima distanza insacca il 2-0 che mette in ghiaccio il match.