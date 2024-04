Palmese-Gelbison, Erra: «C'è voglia di rivalsa, ci servono punti per chiudere bene la stagione»

La Gelbison nel derby regionale con la Palmese va a caccia dei punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Erra, tecnico dei cilentani nel presentare la sfida a tre turni dal termine della stagione parla di squadra pronta a riprendere la corsa interrotta dal passo falso con il Nardò: «C'è voglia di rivalsa anche se troveremo una squadra che è sotto in classifica e come noi cerca punti per centrare l'obiettivo permanenza e che ha dimostrato nel girone di ritorno di meritare questa classifica».

Sul fronte tattico l'allenatore salernitano non si esprime in modo netto: «Lavoriamo sempre su due soluzioni, ma quello che conta è l'atteggiamento. I ragazzi si sono preparati bene, certi che troveremo una Palmese che vorrà sfruttare il fattore campo. Non siamo abituati ad un calcio sparagnino e proveremo ad ottenere il massimo».

Della partita non sarà Kosovan, squalificato. La gara si gioca a Palma Campania con inizio alle ore 15 arbitra Gai di Carbonia.