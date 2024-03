Casarano-Paganese 2-0: equilibrio rotto nella ripresa

Il Casarano batte la Paganese col punteggio di 2-0 in una gara divenuta scontro diretto in chiave playoff dopo la sconfitta patita ieri dal Matera in casa della Palmese. Prevalgono i salentini, ma gli azzurrostellati tengono molto bene il campo, recriminando pure contro la sfortuna nel primo tempo, quando la traversa dice di no a Iannone.

Falcidiata al solito dalle assenze, la squadra di mister Supino non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo ai padroni di casa. Le schermaglie iniziali portano a conclusioni fuori dallo specchio della porta su entrambi i versanti. A metà frazione il rientrante Pinestro sventa in angolo un velenoso tiro-cross di Corvino; quest'ultimo ci riprova in altre due circostanze successo poco prima del montante colpito da Iannone.

Si arriva all'intervallo sullo 0-0, con la difesa ospite a rintuzzare le sortite dei pugliesi. La ripresa si apre col vantaggio del Casarano firmato da Corvino, che supera Pinestro con la complicità di una sfortunata deviazione di un difensore. La Paganese risponde presente, ma Faiello trova Pucci a dire di no.

Non fanno meglio Iannone e Coratella prima della mezz'ora, poi arriva il raddoppio: Gjonaj chiama Pinestro all'intervento, ma sulla respinta Perez è pronto a ribadire in rete.

Sul 2-0 gli azzurrostellati non trovano più la forza di reagire e rischiano il tris in diverse circostanze nel giro di pochi minuti. Gjonaj manca il bersaglio, poi toccano ancora gli straordinari a Pinestro prima che a Diop, solo davanti al portiere liguorino, manchi lo spunto decisivo.