Paganese-Palmese 3-0: esonerato Agovino

Una vittoria rotonda contro la squadra più in forma del girone H di Serie D, che passa però in secondo piano a causa del prevedibile epilogo per la vicenda relativa all'allenatore. La Paganese batte 3-0 la Palmese, ma la notizia del giorno riguarda senza dubbio l'esonero del tecnico Massimo Agovino.

L'allenatore è rimasto assente per l'intera settimana per ragioni di salute, così come da certificati medici tuttavia non seguiti da altri contatti tra lo stesso Agovino e la dirigenza liguorina.

E la società ha optato per l'interruzione del rapporto nella giornata in cui la squadra, pur mancando del suo condottiero, è riuscita a interrompere la lunga serie positiva della Palmese, reduce da sei vittorie e tre pareggi nelle ultime nove giornate di campionato.

Doppietta di Mancino e gol di Iannone per gli azzurrostellati, che si avvicinano di nuovo alla zona playoff del girone H di Serie D. Una prestazione di grandissimo spessore al cospetto dei rossoneri vesuviani, che si ferma però agli applausi dei supporters presenti oggi al Marcello Torre.

Perché la società ha già fatto lo step successivo, avviando i contatti per un allenatore che possa condurre la squadra fino al termine dell'annata. Si fa il nome di Luigi Pezzella, 43enne tecnico che nella prima parte della stagione in corso ha guidato il Gladiator nel girone G di Serie D dopo le esperienze - anch'ess non completate - alla guida di Team Altamura e Nola. Pezzella era presente oggi in tribuna al Marcello Torre ad assistere al derby Paganese-Palmese.