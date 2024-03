Locri-Real Casalnuovo 1-1, pari prezioso: Vivacqua salva i granata

Un pari (2-2) prezioso in quel di Locri. Il Real Casalnuovo conquista un punto importante in chiave playoff, un punto che consente ai granata di mister Esposito - di scena sul campo di una compagine affamata di punti - di scalare una posizione e portarsi al quinto posto in classifica. Il Real deve rinunciare agli infortunati Sosa e Pezzi in difesa. Pronti via e al 7' il Real passa subito in vantaggio con Pinna, lesto ad approfittare e insaccare su un'incertezza di Colella.

Gli ospiti provano a raddoppiare in un paio di circostanze, ma anche i calabresi sprecano qualche buona occasione. Nella ripresa, i locali acciuffano il pari, al 5', con Costa che di testa raccoglie un corner piazzandola sul primo palo. Al 17' il raddoppio dei padroni di casa, con Pappalardo che finalizza l'azione concertata da Costa e Larosa, sfruttando una deviazione della difesa granata. Al 28' il Real Casalnuovo è bravo a sfruttare un'incertezza della retroguardia avversaria: è Vivacqua a realizzare il gol del definitivo 2-2.