Paganese, derby senza Agovino: «patchwork» per ridisegnare la difesa

La Paganese prepara il derby casalingo di domani contro la Palmese ancora senza il suo allenatore. Mister Agovino ha infatti saltato anche l'allenamento di rifinitura odierno, prolungando dunque all'intera settimana la sua assenza per ragioni di salute. Atmosfera non delle migliori per preparare la partita contro un avversario, la Palmese, letteralmente trasformato dall'ultimo cambio in panchina.

A dirigere il lavoro degli azzurrostellati sono stati i tecnici Supino e Russo, unitamente al match analyst Polverino. Problemi in difesa per la gara di domani, vista la squalifica di Galeotafiore e l'indisponibilità dei vari Giuseppe Esposito e Ianniello.

Out anche Matarese, che prosegue nel lavoro differenziato in vista del rientro a pieni regimi. Le buone nuove riguardano il recupero di De Feo, inserito nell'elenco dei convocati per domani nonostante i dubbi dei giorni scorsi.