Paganese, scoppia il caso Agovino: allenatore assente da martedì

Un fulmine a ciel sereno mina la serenità dello spogliatoio della Paganese. Negli ultimi giorni la formazione azzurrostellata si è infatti allenata senza il tecnico Massimo Agovino. Il trainer ha inviato un certificato medico per giustificare il suo prolungato forfait durante le sedute infrasettimanali di lavoro.

Tuttavia alla base potrebbe essere un rapporto incrinato con lo spogliatoio o addirittura con la società. Il club ha scelto al momento di non emanare comunicati ufficiali in merito, sebbene dai rumors si apprenda che non ci siano stati contatti diretti tra la dirigenza e mister Agovino.

Domani è prevista intanto la seduta di rifinitura in vista del derby contro la Palmese. Una gara in cui la Paganese dovrà fare i conti con un'emergenza in difesa, tenendo conto delle assenze dello squalificato Galeotafiore e dell'infortunato Giuseppe Esposito, con qualche dubbio anche sulle condizioni di Ianniello e DeFeo.