Nocerina-Cavese, ricorso contro la squalifica: il diesse Righi verso l'addio?

La Nocerina ha reso noto di voler presentare reclamo avverso alle sanzioni disciplinari subite dal Giudice Sportivo in riferimento al derby casalingo contro la Cavese. La società era stata punita con un'ammenda di 3.000 euro ma soprattutto con la squalifica per un turno del campo di gioco. Allo stato, la Nocerina giocherà senza l'apporto del pubblico la partita interna con il San Marzano, in programma il prossimo 24 marzo.

Contestualmente la dirigenza rossonera ha annunciato un imminente esposto alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Can D dell'Associazione Italiana Arbitri. Sarà messo in evidenza il grave errore commesso da primo assistente e arbitro in occasione del gol annullato alla Nocerina proprio nel derby con la Cavese. «La società rossonera - si legge nella nota - si augurava una sua maggiore fermezza quando, al minuto 42 del primo tempo, un assistente ha segnalato una posizione irregolare di un calciatore rossonero, indicazione che ha spinto l’arbitro ad annullare la rete mettendo in atto una chiara ingiustizia nei confronti della Nocerina».

Intanto alcune indiscrezioni parlano di un imminente divorzio dal direttore sportivo Emanuele Righi. Ingaggiato a stagione in corso, l'esperto dirigente ha letteralmente rivoltato come un calzino la rosa dei molossi, riadattando la squadra alle esigenze dell'allenatore Marco Nappi.

Al momento si resta nel campo delle indiscrezioni, ma non è escluso che già nelle prossime ore la società possa rendere ufficiale l'interruzione del rapporto con Righi.