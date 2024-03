Cavese-Nuova Florida 2-3: inatteso flop casalingo

Inatteso tonfo casalingo della Cavese che cede il passo alla Nuova Florida al Simonetta Lamberti. Punteggio finale di 2-3 in favore degli ospiti, che hanno saputo approfittare di un approccio non perfetto alla gara da parte dei biancoblu. Poca concretezza sotto porta per gli uomini di mister Di Napoli, che perdono dopo pochi minuti Zenelaj per infortunio contemportaneamente all'ospite Costa.

All'intervallo il punteggio dice 0-1: al 27' Van Rjsewijk indovina l'angolino sul primo palo al culmine di una ripartenza e i padroni di casa non evidenziano la giusta cattiveria al momento di concludere.

Nella ripresa la Cavese trova il pareggio con Troest poco prima del quarto d'ora, ma perde completamente la bussola nel giro di pochi minuti.

Gli ospiti si portano addirittura sull'1-3 con le reti di Negro e Chang Sang dopo soli 7' dal parziale 1-1. Gli aquilotti non riescono a imbastire azioni degne di nota e restano pure in 10 uomini per l'infortunio di Magri.

Di Piazza al 39' restituisce qualche speranza di poter raddrizzare una partita storta, ma non c'è verso di evitare il ko. La Nuova Florida torna alla vittoria dopo esattamente tre mesi dall'ultima gioia casalinga contro il Sassari Latte Dolce. La Cavese si ferma invece dopo ben ventuno gare utili consecutive. Uno stop che pesa relativamente ai fini della classifica, tenuto conto che il vantaggio sul secondo posto s'è assottigliato di un solo punto rispetto allo scorso turno di campionato.