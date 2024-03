Angri-Casarano 1-0: arriva la prima vittoria dopo 10 gare

L'Angri ritorna alla vittoria dopo ben 10 gare, ottenendo il bottino pieno contro una delle big del campionato. Al Novi contro il Casarano termina 1-0 in favore dei doriani, che capitalizzano con cinismo una disattenzione difensiva dei salentini. Palmieri è bravo ad approfittare dell'opportunità regalata dagli ospiti per battere Pucci.

Nel prosieguo è il Casarano a fare la partita, ma manca di precisione quando riesce a confezionare palle-gol interessanti.

In particolar modo con Citro. Si va all'intervallo con il minimo vantaggio dei padroni di casa e nella ripresa lo spartito del match non cambia. Il Casarano insiste, pur rischiando di subire la doppietta di Palmieri in contropiede, con Pucci costretto agli straordinari.

Palladino mantiene inviolata la porta dell'Angri facendosi trovare pronto su Diop e soprattutto sul velenoso colpo di testa di Rajkovic poco prima della mezz'ora. Il forcing del Casarano è continuo ma i grigiorossi tengono botta riuscendo finalmente a centrare il primo successo del 2024. Tre punti importanti, che permettono alla squadra di Liquidato di guadagnare terreno rispetto a tutte le dirette concorrenti, eccezion fatta per il Gallipoli vittorioso in casa contro la Gelbison.