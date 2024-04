Angri-Paganese, trasferta vietata: al Novi sarà Giornata Grigiorossa

Domenica tornerà il derby tra Angri e Paganese nel girone H di Serie D. Nella scorsa stagione la sfida si giocò “in esilio” al Morra di Vallo della Lucania per effetto di una sanzione subita dal club grigiorosso. Quest'anno la sfida tornerà al Pasquale Novi dopo tanti anni e avrà un sapore particolare soprattutto per i padroni di casa.

Con la Paganese ormai salva da diverse giornate e apparsa anche “scarica” dal punto di vista mentale, è l'Angri a dover approcciare con la testa giusta alla partita. Il blitz sul campo del Fasano ha restituito punti importanti alla formazione di Stefano Liquidato, chiamata a rincorrere la salvezza dopo un lungo periodo in cui ha rischiato di finire addirittura al penultimo posto, che significa retrocessione diretta in Eccellenza.

Il pronostico deve dunque pendere per forza di cose per i grigiorossi.

Appunto per l'obbligo di fare bottino pieno e proiettarsi con ulteriore ottimismo agli scontri diretti con Gallipoli (in trasferta) e Barletta.

Così come per la gara d'andata, il derby Angri-Paganese sarà accessibile solo ai tifosi di casa e per l'occasione il club di patron Niutta ha indetto la Giornata Grigiorossa. Sospesi dunque accrediti - ad eccezione di quelli per gli organi di stampa - e ingressi di favore, con tagliandi già in vendita al costo di 10 euro.