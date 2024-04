Boreale-Cavese 1-4: biancoblu inarrestabili

La Cavese batte 4-1 in trasferta la Boreale nell'anticipo della trentunesima giornata nel girone G di Serie D. Allo stadio Dei Marsi di Avezzano gli aquilotti scendono in campo con la chiara idea di onorare fino in fondo il campionato, nonostante ci sia già stato il verdetto di aritmetica promozione in Lega Pro.

Di Piazza e Foggia chiudono il primo tempo sullo 0-2 in favore della squadra di mister Di Napoli.

Nella ripresa è ancora capitan Foggia a calare il tris, con Felleca a realizzare il parziale 0-4 a dieci minuti dal novantesimo. Per la formazione capitolina negli ultimi minuti arriva il gol della bandiera dell'attaccante Gjoni.

Successo utile per gli almanacchi e per la caccia a qualche record per i biancoblu. Sul fronte opposto, la Boreale attende i risultati delle gare domenicali per comprendere quante speranze possano conservare per poter agganciare in extremis la zona playout ed evitare dunque un mesto ritorno in Eccellenza.

Domenica di riposo per la Cavese, che nel prossimo turno ospiterà al Simonetta Lamberti una Cynthialbalonga abbondantemente salva e ormai definitivamente fuori dai giochi per la corsa ai playoff.