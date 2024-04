Santa Maria Cilento, arriva il Martina, Baladassarre: «Avremo spirito battagliero»

Il Santa Maria Cilento che chiude la classifica a quattro turni dalla conclusione prova la disperata carta della risalita per evitare la retrocessione diretta,(i playout sono distanti 7 punti) ma il calendario non sembra aiutare i giallorosi che sulla loro strada trovano la seconda forza: il Martina, che ancora nutre qualche speranza di agganciare la vetta in mano all'Altamura, quest'ultima viaggia con un vantaggio di 7 lunghezze, per cui il team di Castellabate appare sfavorito nel pronostico.

Il vice allenatore Cosimo Baldassare, nel presentare la sfida è consapevole della forza del Martina, ma assicura che i suoi ragazzi non sono ancora rassegnati: «Andremo ad affrontare una squadra che pensa ancora in grande che nelle ultime 5 giornate ha vinto 4 volte, per cui non sarà semplice, ma i ragazzi sono pronti ad avere le stesse motivazioni degli uomini di Pezuli, e mostreranno lo stesso spirito battagliero giocando sul campo amico».

Per questo match si recupera in avanti l'attacante Tedesco, mentre resta ancora out Gassama.

La gara in programa al Carrano avrà inizio alle ore 15.30 e dirge Gallo di Bologna.