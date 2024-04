Gelbison, Erra: «Vogliamo chiudere la stagione di slancio»

La Gelbison prova a chiudere la stagione allungando la striscia di risultati utili e magari mettere insieme la quarta vittoria di seguito. I cilentani però, sul loro cammino trovano il Nardò, la caopagine di Costantino, è in corsa per un miglior piazzamento nella griglia playoff, ma nel presentare la sfida il tecnico dei rossoblù Alessandro Erra, appare fiducioso: «Ci siamo preparati bene consapevoli di trovare una squadra con qualità e esperienza, ma noi cercheremo dare continuità alle utime affermazioni offrendo anche una buona prova. Non ci sentiamo appagati per la salvezza quasi centrata, il nostro intento è quello di finire bene la stagione».

Sulla possibilità di terminare alle spalle delle big il tecnico salernitano non si nasconde: «Il traguardo del sesto posto è agguantabile ma non dipende soltanto da noi anche da qualhe passo falso di chi ci precede». Per questa sfida con i salentini Erra, presenta solo una defezione quella di Lollo, per il resto ha la possibilità di poter scegliere tra varie soluzioni e non anticipa nulla anche se non è da escludere che dall'inizio si possa vedere lo stesso undici che ha superato il Rotonda. La gara si gioca al Vaudano di Capaccio con inizio alle ore 15 dove arbitra Mirri di Savona.