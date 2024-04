Gelbison, Erra: «Proviamo a fare tris di vittorie»

Dopo la sosta pasquale la Gelbison ritorna in campo per affrontare la seconda trasferta consecutiva. I rossoblù saranno impegnati sul campo del Rotonda squadra che come i cilentani attraversano un buon momento.

Erra, nel presentare questa sfida appare certo che la sua squadra abbbia ritrovato anche in virtù dei due successi la forza per chiudere nel migliore dei modi la stagione: «Veniamo da due vittorie che hanno dato consistenza alla nostra classifica e abbiamo preparato con entusiasmo questa trasferta contro una squadra ostica che viene da un buon momento siamo pronti, anche se occorrerà grande attenzione. Inoltre il ritorno al gol degli attaccanti è buon segnale per proseguire fino al termine nel migliore dei modi. Dopo due successi proveremo a fare tris avendo massimo rispetto di un team in salute».

Contro il Rotonda l'unico assente sarà l'infortunato Lollo, mentre rientra De Pace, dopo aver scontato il turno di squalifica.

Si gioca al De Sanzo di Rotonda con inizio alle ore 15 arbitra Borghi di Modena,