Paganese, novità nello staff: Quaglietta affiancherà Supino

La Paganese integra lo staff tecnico con un nuovo innesto. Si tratta dell'allenatore Antonio Quaglietta, trainer della formazione Juniores Under 19 nazionale azzurrostellata, che affiancherà mister Vincenzo Supino e il preparatore dei portieri Stefano Russo alla guida della prima squadra fino al termine della stagione in corso.

Intanto la squadra ha ripreso il lavoro dopo la breve sosta pasquale. Da smaltire, oltre a eventuali calorie di troppo, anche la sonora scoppola casalinga rimediata nel turno del Giovedì Santo contro il Gravina. Un tracollo inatteso, che ha fatto storcere il naso a una parte della tifoseria soprattutto perché sembra aver definitivamente messo la parola fine alle speranze di potersi agganciare al trenino playoff.

Domenica la Paganese renderà visita al Martina, seconda della classe chiamata al difficile compito di rimontare 7 punti di distacco dalla lanciatissima capolista Team Altamura.

Il pronostico, vista l'ultima uscita di campionato, sembra non dare scampo alla squadra di mister Supino, che ha tuttavia abituato a importanti exploit contro compagini sulla carta nettamente meglio attrezzate.

Non mancherà comunque l'apporto della tifoseria. Da ieri e solo in prevendita sono acquistabili, al costo di 10 euro, gli 800 biglietti disponibili per il settore Ospiti dello stadio Tursi.