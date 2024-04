Punto Snai ad Arzano, colpo sventato dai carabinieri

Tentano il furto al punto Snai ad Arzano, ma la pattuglia dei carabinieri li mette in fuga. Questa notte, in via Volpicelli gli uomini dell’Arma hanno evitato il triste epilogo.

I malviventi avevano già divelto la serranda del centro scommesse e stavano per mettere le mani sulla cassa automatica.

La pattuglia, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha interrotto però il colpo. I ladri si sono dati alla fuga a mani vuote.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e attivato tempestivamente le indagini. L’attività investigativa mira a fare chiarezza e a individuare i responsabili.

I servizi di pattugliamento del territorio continuano sia durante le ore del giorno sia durante quelle della notte.