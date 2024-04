«Manca il medico di base. Ci sono anziani che non possono recarsi a Castellammare per la prescrizione di piani terapeutici». A protestare sono alcuni cittadini di Pimonte, che da giorni si trovano senza il medico di base. Uno dei quattro medici, infatti, era precario ed ha ottenuto la stabilizzazione in un altro ruolo e non potrà più ricoprire il suo incarico nel piccolo centro dei Lattari poiché ritenuto incompatibile. Tra l'altro, era stato assegnato solo temporaneamente a Pimonte, per sopperire al pensionamento del suo predecessore. Un problema non da poco, visto che da alcuni anni le Asl si trovano a fronteggiare la carenza di medici di base su tutto il territorio. In questo caso, almeno 600 cittadini si sono trovati da un giorno all'altro senza la possibilità di consulti e prescrizioni.

APPROFONDIMENTI Marano, abusarono di una ragazzina, due condanne a sei anni Da Pompei a Buckingham Palace, addio a Segreto, musa di Annigoni Pozzuoli, raid con moto e auto danneggiate le dune della foresta di Cuma

A guidare la protesta è Giovanni Romano, vigile del fuoco, che in questi giorni ha avuto notevoli difficoltà per accudire l'anziana madre: «Lei non può recarsi ad Agerola, Gragnano o addirittura Castellammare per una semplice ricetta - spiega Romano - e all'Asl non abbiamo ottenuto risposte rassicuranti. Ci siamo trovati in difficoltà per alcune prescrizioni di farmaci che mia madre assume regolarmente, ma che necessitano della ricetta».

Visto che la problematica riguarda oltre seicento pazienti, in gran parte anziani, il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, ha subito chiesto l'intervento del direttore del distretto di riferimento: «Per il momento - spiega il primo cittadino - è stata aumentata la disponibilità di posti per i tre medici di base in servizio, che dunque dovranno occuparsi di circa 200 pazienti in più ciascuno in attesa della soluzione definitiva della problematica. Nelle prossime settimane, poi, l'Asl avrà la possibilità di assegnare a Pimonte un altro medico di base, per coprire l'intero fabbisogno. In molti mi avevano segnalato la problematica e già da alcune settimane eravamo al lavoro per poter risolvere la questione. La soluzione è arrivata subito dopo Pasqua».

Da questa mattina, presso l'ufficio CUP del Comune di Pimonte, i cittadini attualmente senza medico di base potranno chiedere l'assegnazione temporanea di uno dei tre già presenti sul territorio. Poi, appena l'Asl assegnerà il nuovo medico, i pazienti potranno cambiare nuovamente.