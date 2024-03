Ladri in azione a Battipaglia. Nel mirino dei malviventi la scorsa notte sono finiti una decina di parcometri posizionati nelle aree di sosta a ridosso del Municipio, in pieno centro. I malviventi sono riusciti a raggranellare tutto il denaro contenuto nei parcometri, più di ottomila euro. Il piano di azione è stato studiato alla perfezione. I malfattori hanno bucato i parcometri con le torce incandescenti in modo tale da forarli e poi con gli aspirapolvere molto potenti hanno prelevato migliaia di monetine. Sui furti sta indagando la polizia municipale di Battipaglia, agli ordini del generale Ciriaco Fausto Troisi e del vicecomandante Domenico Di Vita che ieri hanno ispezionato i parcometri ed hanno acquisito i filmati realizzati dal circuito di videosorveglianza comunale.

In via Turati, a pochi metri dal Municipio, i furti sarebbero stati messi a segno da un solo malvivente che è stato immortalato nei filmati e che nelle prossime ore, quindi, potrebbe essere individuato dagli investigatori. Il foro con le torce incandescenti è stato realizzato in pochi istanti e poi nei parcometri sono stati inseriti i tubi degli aspirapolvere per rubare le monete. Nessuno, nemmeno chi abita nei palazzi a ridosso di via Turati e piazza Salvo D’Acquisto, dove sono stati messi a segno i furti nel cuore della notte, si è accorto di quanto è accaduto e non sono state allertate subito le forze dell’ordine. Ieri i vigili urbani quando hanno notato i fori sui parcometri ed hanno compreso subito che erano stati svuotati. I ladri potrebbero però avere le ore contate e stavolta gli occhi elettronici potrebbero aiutare davvero gli investigatori a smascherare la gang di malviventi.

Molto probabilmente, prima di agire, i banditi hanno perlustrato tutto il centro cittadino per individuare i parcometri da poter svuotare, stando attenti ad evitare quelli nelle vicinanze delle telecamere. Furti simili in passato sono stati messi a segno a Capaccio Paestum e gli investigatori tenuto conto che il modus operandi dei malviventi è lo stesso presumono che si possa trattare della stessa gang di ladri. Ad Eboli, nelle scorse settimane, sono stati rubati i parcometri che sono stati addirittura tagliati e portati via nell’area di sosta nelle vicinanze del Campolongo Hospital ma il denaro raggranellato ammontò a qualche centinaia di euro. Nulla a che vedere con i furti avvenuti a Battipaglia, il cui bottino per il momento ammonta ad ottomila euro, ma la somma potrebbe crescere perché la polizia municipale è ancora al lavoro per verificare tutti gli scontrini rilasciati dai parcometri, ed accertare con precisione l’entità dei furti. Nel frattempo le forze dell'ordine e la polizia municipale ha intensificato i controlli per sventare furti e altre azioni criminose.