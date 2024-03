Aumentare le ore di assistenza per un alunno disabile da 18 a 25 alla settimana per l’anno scolastico in corso. A deciderlo è stato il giudice Valentina Ferrara, della prima sezione penale del tribunale di Salerno che ha ordinato al Comune di Battipaglia l’aumento delle ore settimanali condannandolo al pagamento delle spese legali. Il ricorso è stato presentato dal legale Carmine Galdi per conto dei genitori del 12enne disabile che frequenta una scuola media inferiore a Battipaglia.

Si tratta della prima “sconfitta” per il Comune di Battipaglia sull’annosa questione dei Pei, le ore di assistenza da garantire agli alunni disabili, diventate pomo della discordia tra i Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano, i genitori ed il Piano di Zona. Nelle scorse settimane, a Battipaglia si è svolta un’infuocata seduta di consiglio comunale riguardante proprio i Pei alla quale hanno partecipato molti genitori degli alunni disabili. La seduta fu sospesa per consentire di sedare gli animi che, proprio su questa discussione, si erano infiammati. Qualche rappresentante delle cooperative che forniscono assistenza agli alunni disabili fu anche allontanato dalla polizia municipale. La sindaca Francese, in più occasioni, ha ribadito che i Pei sarebbero stati valutati caso per caso, considerando le esigenze di ogni singolo alunno in modo da poter garantire la giusta assistenza.

Per il 12enne il giudice si è espresso in tempi rapidi ordinando l’aumento delle ore di assistenza settimanale. Nel provvedimento del giudice Valentina Ferrara è anche specificato: «in ordine al requisito del “periculum in mora” si osserva che l’anno scolastico è quasi al termine e l’ulteriore inerzia dell’amministrazione aggraverebbe ancor di più le conseguenze negative della mancata erogazione di un numero di ore settimanali corrispondente al bisogno di assistenza e di istruzione dell’interessato». Intanto, molti altri genitori di alunni disabili che non stanno avendo la giusta assistenza, in termini di ore settimanali, hanno presentato ricorsi.

Potrebbero giungere altri provvedimenti analoghi con ricadute sui Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Bellizzi anche se le criticità maggiori riguarderebbero proprio il centro capofila della Piana del Sele. Intanto, proprio sulla vicenda Pei, Angelo Di Tore presidente dell’associazione Adi., assistito dall’avvocato Massimo Panico, con un esposto si è rivolto alla Procura della Repubblica di Salerno.