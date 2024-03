Due incidenti stradali ieri mattina ad Eboli e Altavilla Silentina. Uno straniero, 32enne, è in fin di vita ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Eboli dove è giunto dopo essere stato travolto da un'auto a Santa Cecilia, a ridosso di un incrocio. L'uomo era in sella ad una bicicletta e stava per recarsi un in un'azienda agricola, verso le 6.30 di ieri, quando è stato travolto da un'auto.

APPROFONDIMENTI San Mauro Cilento, incendio in una struttura turistica: distrutte roulotte e case di legno Assalto al tabacchi con il Suv: ladri fuggiti con le sigarette Palomonte, furti di auto in un centro di noleggio: indagini dei carabinieri

Lo straniero è finito violentemente sull'asfalto al centro della strada. Gli automobilisti sopraggiunti hanno allertato i soccorritori e le forze dell'ordine e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e il personale del 118 che, con un'ambulanza, ha trasportato lo straniero gravemente ferito all'ospedale Maria Santissima Addolorata dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L'automobile che ha investito lo straniero è stata posta sotto sequestro mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale e le eventuali responsabilità. Tra le cause dell'incidente stradale potrebbe essersi la scarsa illuminazione o una distrazione dell'automobilista. Non è la prima volta che lungo la statale 18 tra Eboli e Battipaglia vengono investiti stranieri in sella alle biciclette mentre si recano al lavoro nei campi.

L'altro incidente, si è verificato sempre ieri mattina, ad Altavilla Silentina dove una donna, 36enne battipagliese, era alla guida di una Fiat Panda. Il veicolo ha sbandato mentre percorreva la strada in località Ponte Calore, ha urtato un muretto e si è ribaltato finendo in un appezzamento di terreno. La donna è rimasta gravemente ferita e per liberarla dalle lamiere della Fiat Panda in cui è rimasta incastrata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Poi la donna è stata trasportata con un'ambulanza dal personale del 118 all'ospedale di Eboli dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. I carabinieri della compagnia di Eboli sono giunti sul posto ed hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause del sinistro stradale. L'automobile ha riportato ingenti danni e forse l'automobilista ha avuto un malore prima di perdere il controllo del veicolo che è finito in un podere e si è ribaltato La donna ha riportato il trauma cranico e numerose fratture soprattutto agli arti inferiori.

Gli investigatori dovranno accertare la velocità della Fiat Panda mentre è uscita fuori strada e poi si è ribaltata. Sempre più spesso le cause degli incidenti stradali sono la velocità sostenuta dei veicoli e l'imprudenza degli automobilisti.