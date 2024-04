Terremoto a Napoli oggi: nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei. L' Osservatorio Vesuviano ha emesso, poco fa, un comunicato per un nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei: «A partire dalle 08.45 ora locale è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato, sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 2.1 ± 0.3».

Gli eventi sismici maggiori sono stati rilevati alle 8:46, di magnitudo 1.9 e 2.1, con profondità tra 900 e 800 metri e con epicentro localizzato tra via Vecchia san Gennaro e i Gerolamini.

Diversi i secondi di tremore, avvertiti distintamente dai residenti a Pozzuoli e in alcuni quartieri occidentali di Napoli.