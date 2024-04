Somma Vesuviana, il sito portato alla luce potrebbe essere davvero la Villa dell’Imperatore Augusto

Ad un passo dalla storia. Il sito archeologico portato alla luce a Somma Vesuviana, potrebbe essere la Villa dell’Imperatore Augusto. L’annuncio dell’Università di Tokyo durante la conferenza stampa svoltasi alcune ore fa a Tokyo.

Venute alla luce altre testimonianze importanti come ad esempio la stanza in cui veniva utilizzata una fornace per far bollire l'acqua per il bagno, risalente all’I sec. d.C. la maggior parte del carbone raccolto nella stanza risalirebbe alla prima metà del I secolo d.C.

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, ha dichiarato: «Ci abbiamo sempre creduto. Siamo sulla strada giusta e abbiamo finanziato progetti per la riqualificazione dell’area con la nascita anche di un Parco Urbano. Siamo in stretto contatto con la Soprintendenza. Ringrazio il Soprintendente, Mariano Nuzzo, di recente in visita.

Ora ci devono credere tutte le istituzioni. Speriamo in investimenti e siamo fiduciosi sulla possibilità di aperture mensili, al pubblico. La valorizzazione del patrimonio archeologico può garantire futuro atutto il territorio pedemontano».

Rosalinda Perna , assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana,: «Ci piace ricordare che stando ad antiche scritture, nei pressi della Villa dove sarebbe morto l’Imperatore Augusto e noi speriamo che sia quella di Somma Vesuviana, sarebbe sorto anche il Santuario dedicato ad Augusto. Ci crediamo! Le notizie annunciate da Tokyo sono estremamente importanti e incoraggianti e arrivano in un periodo importante per Somma Vesuviana. Il 3 Maggio attesi turisti da più parti per la giornata conclusiva della Festa della Montagna. Ricordo che Somma ha ottima ristorazione, tradizioni, un grande patrimonio culturale. C’è il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo a 700 metri dalla Villa Romana, con tre cripte sotterranee. L’ultimo ambiente è risalente all’epoca romana. Abbiamo il Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458 per il quale finanziamo l’efficientamento energetico. In montagna abbiamo il Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie a Castello. Tanti motivi per venire a Somma».

Ora si punta ad un’apertura almeno mensile del sito archeologico. E intanto, a Somma Vesuviana, per il 3 maggio sono attesi turisti in occasione della salita alla cima del Monte Somma.