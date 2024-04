Portici, urla e botte in famiglia: arrestati un 34enne e una 37enne

Alle 3.00 di notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un appartamento di Portici per la segnalazione di una lite. La cucina si presentva a soqquadro e in casa erano presenti un uomo, la sua compagna e il padre di lei. L'uomo, un 34enne, è già noto alle forze dell'ordine. Lei, invece, si mostrava piena di lividi appena aggredita dal compagno.

I carabinieri hanno condotto le 3 persone in caserma per ricostruire la vicenda, seguiti dal 118 per soccorrere la donna.

Grazie anche alle dichiarazioni del padre di lei, si è stato in grado di ricostruire un quadro di violenze domestiche e aggressioni, l'ultima avvenuta poco prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Il 34enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Poco dopo l'arresto, i militari sono intervenuti in una lite tra la vittima e suo padre all'esterno della caserma nel quale la donna ha minacciato di morte l'anziano. Solo dopo diversi accertamenti, è venuto galla che il 73enne aveva già precedentemente denunciato la figlia per estorsione e maltrattamente. La donna, una 37enne, è stata arrestata e condotta nel carcere di Pozzuoli.