Vandalizzate le transenne dei «lavori in corso» sulla banchina del porto Granatello. La denuncia è del consigliere comunale Francesco Portoghese: «Sono minori, non è la prima volta che capita». Il Granatello, noto per la sua bellezza ma anche per la molteplicità di locali sul mare che lo rendono il luogo della movida porticese, sarà interessato da lavori di riqualificazione. Attualmente, sono già in aperti cantieri per la manutenzione della banchina e per il ripristino della pavimentazione, per questo motivo sono state installate transenne per delimitare l'area degli interventi e impedire il passaggio.

APPROFONDIMENTI Torre del Greco, ancora un crollo in centro, donna ferita, strada chiusa Pozzuoli, follia al pronto soccorso, aggredita un'infermiera Marano, in fiamme vicino gli spogliatoi dello stadio comunale

Ma già due volte, l'ultima sabato pomeriggio, ignoti hanno abbattuto le transenne. Forse per poter passare e fare bivacchi sulla banchina, forse per bere o fumare nel punto più nascosto della passeggiata. O forse per gioco, un gioco incivile come se ne vedono spesso nelle strade o piazze delle province dell'area metropolitana. Avvisato dai presenti è intervenuto il consigliere del Pd Francesco Portoghese, che ha segnalato il fatto alla polizia municipale che sta indagando per risalire agli autori della bravata.

«Ci hanno riferito che i responsabili sarebbero minorenni - ha detto Portoghese - e gli agenti stanno indagando. Il problema non è soltanto risalire ai responsabili, ma intervenire affinché questi giovanissimi non commettano più questi atti a danno del proprio territorio. A Portici assistiamo sempre più spesso a risse tra giovani nei luoghi della movida, all'utilizzo di armi e ad atti di vandalismo. E i protagonisti sono sempre più giovani».

Tra le altre denunce di Portoghese, l'assalto quasi quotidiano alle auto in sosta selvaggia e gli schiamazzi notturni. Proprio lunedì sera in corso Garibaldi non era possibile circolare a causa delle auto parcheggiate ovunque. Una situazione frequente a Portici per la difficoltà a trovare parcheggio a causa dell'alta densità di popolazione e quindi di vetture in sosta e circolazione.