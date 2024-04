Arzano, il Ministro Locatelli in visita all'associazione Noi possiamo

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in visita all’associazione Noi possiamo di Arzano per incontrare le famiglie dei ragazzi speciali. Sono state tante le domande, ma ancora di più le storie raccontate dai genitori.

Il presidente dell’associazione Antonio ha lanciato un appello allo Stato: «Non abbandonateci. Tutto quello che vedete lo abbiamo fatto con le nostre forze e i nostri risparmi. Noi genitori creiamo».

Il Ministro Locatelli ha spiegato: «Spesso, gli enti del Terzo settore non hanno la possibilità di collaborare direttamente con il mondo istituzionale.

Credo che a livello territoriale, quindi locale e regionale, serva la vicinanza e anche un tavolo condiviso con gli enti che sviluppano buone pratiche e che magari, oltre alla parte ricreativa, portano avanti anche un messaggio forte sulla valorizzazione dei talenti e delle competenze di ogni persona».

Tante le novità: «Con la riforma sulla disabilità stiamo lanciando questo nuovo sguardo che deve coinvolgere, e direi travolgere, tutti. Passare cioè dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona. Questo richiede una grande intesa territoriale. Partiremo a breve con 20milioni di euro che serviranno per formare chi si siederà nell’equipe multidimensionale per semplificare e sburocratizzare i percorsi, che si rivolgono alla presa in carico relativa delle persone con disabilità».

A Caivano, il Ministro ha, poi, incontrato la consulta per la disabilità: «Stiamo portando avanti questa progettazione per degli spazi e dei momenti da offrire alle persone con disabilità della zona».