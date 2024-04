Arzano, incendio a La tela di Penelope

Fiamme a La tela di Penelope ad Arzano. Un incendio è divampato in serata nella struttura pubblica, ormai in disuso da diversi anni.

Il fumo e le fiamme hanno fatto immediatamente scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per limitare i danni. Non è ancora chiara la natura dell’incendio e saranno i rilievi e le successive indagini a far luce sull’episodio.

Non è la prima volta che la struttura finisce nel mirino. In passato, sono stati registrati, infatti, diversi episodi di vandalismo.

Qualche anno fa, durante un’operazione, vennero cancellate dalle pareti interne delle scritte che inneggiavano a gruppi criminali.