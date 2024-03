Cavese-Budoni 3-0: sul velluto contro l'ultima

Tutto facile per la Cavese che al Simonetta Lamberti batte agevolmente il Budoni, ultima della classe nel girone G di Serie D. Termina 3-0 in favore degli aquilotti, che non concedono alcuna sortita ai sardi e con pazienza portano a casa il meritato successo.

Nel primo tempo ci provano a più riprese i ragazzi di mister Di Napoli, che talvolta difettano nella mira e nella miglior occasione trovano la provvidenziale opposizione del portiere Marano, bravo a prodursi in una doppia respinta ravvicinata su Derosa e Troest. Al 41' il meritato vantaggio con Di Piazza, che si avvicina a centrare la doppia cifra in classifica marcatori.

Si va all'intervallo dopo un'altra ghiotta chance sprecata da Antonelli.

Poi nelle prime battute del secondo tempo Addessi realizza il raddoppio su assist di Tropea e dà la sentenza definitiva sulla partita. Spreca ancora la Cavese su qualche sortita, poi poco prima della mezz'ora lo stesso Addessi si regala la doppietta personale dopo un duetto con Foggia, subentrato pochi minuti prima a Di Piazza.

Termina dunque 3-0 con gli aquilotti che conservano 10 punti di vantaggio sulla Nocerina e si avvicinano a gran velocità al traguardo Serie C.