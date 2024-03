Paganese-Gravina 2-5: crollo della squadra di Supino

La Paganese crolla clamorosamente in casa contro il Gravina, subendo una pesante sconfitta per 2-5. Prestazione disastrosa degli azzurrostellati, che si illudono di poter restare in partita solo fino al parziale 1-1, subendo di fatto la verve della formazione ospite che ancora lotta per evitare la retrocessione diretta.

Distratti i ragazzi di mister Supino, che vanno sotto dopo 2' con un gol fortemente contestato dai padroni di casa. L'arbitro infatti smentisce una segnalazione di fuorigioco dell'assistente e sul proseguimento dell'azione il Gravina prima colpisce la traversa con Stauciuc - il migliore dei suoi - poi passa con il tap-in di Santoro.

Santoro e Coppola sfiorano il raddoppio, poi la Paganese trova il pari con Iannone, lesto a ribadire in rete dopo un palo colpito da Porzio.

Nel prosieguo del primo tempo c'è però solo il Gravina che ripassa con una punizione di Coppola - con qualche responsabilità di Pinestro - poi cala il tris con uno Stauciuc letteralmente inarrestabile. Lui stesso è infatti l'autore del parziale 1-4 a inizio ripresa indirizzando definitivamente le sorti dell'incontro. Gli ospiti controllano e dopo aver subito il raddoppio azzurrostellato su autogol di Morales arrotondano definitivamente lo score con Corigliano.

Il ko cancella quasi definitivamente anche le più flebili speranze della Paganese di chiudere in bellezza la stagione, agguantando un'inattesa qualificazione ai playoff. Troppi 8 punti da recuperare nelle ultime giornate, soprattutto se si ripeteranno prestazioni fortemente negative come quella odierna.