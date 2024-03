Gelbison, Erra: «Con il Matera gara spigolosa ma speriamo di gioire»

La Gelbison sulla sua strada trova il Matera di Panarelli, che è in piena corsa per i playoff. Una sfida difficile per i cilentani che non vincono da tre giornate e il tecnico Alessandro Erra, pur sapendo di avere di fronte un team di buon livello appare fiducioso.

«Sarà sicuramente una gara spigolosa contro una squadra esperta, difficile dal punto di vista tattico e toccherà a noi trovare il giusto equilibrio per riuscire a inquadrare il varco giusto per poter gioire al triplice fischio. Anche se non vinciamo da tre partite dico con fermezza che avremmo potuto ottenere 9 punti avendo sempre dominato pur non riuscendo a trovare l'intera posta».

L'attenzione del trainer salernitano si sposta sui rientri degli attaccanti Barone e Gagliardi: " Barone, ha messo già diversi minuti nelle gambe, valuterò all'ultimo un suo eventuale utilizzo dall'inizio, mentre Gagliardi, fermo da due mesi è di nuovo in gruppo per cui deve trovare il passo giusto e la condizione fisica ottimale».

Nel Matera sono presenti due ex Tumminelli e Infantino qust'ultimo a segno nel match con il Nardò. Erra, per questa gara dovrà rinunciare ancora a Croce e Lollo fermi ai box per infortuni. La gara si gioca domenica al Vaudano di Capaccio con inizio alle ore 14.30 arbitra Bissolo di Legnago.