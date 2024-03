Gelbison, al via il bando per il restyling dello stadio Morra

A distanza di quasi due anni dall'ultima uscita sul campo del Morra di Vallo della Lucania, comincia a prendere corpo il restyling dell'impianto sportivo che da sempre ha ospitato le gare casalinghe della Gelbison. La formazione rossoblù dopo il vittorioso campionato nella stagione 2021/22 con l'accesso alla serie C è stata costretta a lasciare il campo cittadino per cominicare a girovagare per la provincia partendo da Pagani, poi Agropoli, Castellabate e per ultimo a Capaccio, dove sta disputando questa seconda parte della stagione in serie D.

Ora dopo una lunga attesa alla luce del finanziamento di 1,5 milioni di euro si potrà dare corso alla ristrutturazione del Morra, ad annunciare la notizia tanto attesa da tifosi e dirigenti, è stato il consigliere di maggioranza delegato allo sport: Antonio Bruno, il quale intervenendo sugli schermi di Set tv, presentato il progetto e ha ribadito che è stato pubblicato il bando e che entro il 29 marzo saranno aperte le buste per assegnare la realizzione dei lavori dello stadio cittadino.

Oltre al nuovo manto in erba sintetica professional, è previsto l'allargamento del campo rendendolo omologabile anche per la Lega Pro.

Inoltre saranno rifatte le tribune e le due curve, è previsto un nuovo spazio per la stampa, per un totale di 1.500 spettatori. Per il ripristino dello spogliatoio la spese saranno a carico della Gelbison. Sui tempi di realizzazione, Antonio Bruno, è apparso fiducioso: «Contiamo di consegnare il Morra tra ottobre e dicembre 2024, sperando di non incappare in intoppi. Il nostro obiettivo è ridare la struttura alla collettività».