Atletico Uri-San Marzano 0-2: a segno Camara e Bacio Terracino

Il San Marzano espugna il campo dell'Atletico Uri nel recupero della ventiquattresima giornata nel girone G di Serie D. Punteggio finale di 2-0 in favore dei blaugrana, che ottengono i tre punti con pieno merito pur dovendo fare a meno dei vari Di Gennaro, Marotta, Allegretti e Balzano.

Nel primo tempo i ragazzi di Zironelli pungono a più riprese, con il portiere giallorosso Tirelli chiamato tuttavia a gestire solo l'ordinaria amministrazione. Nel finale Camara si incunea bene tra le maglie della terza linea sarda, ma il difensore Esposito è provvidenziale a bloccare il francese con un puntuale intervento in scivolata.

Il punteggio si sblocca al 7' della ripresa con Camara che si inserisce bene di testa su cross di Musso. Il San Marzano prova a gestire, ma rischia alla mezz'ora due volte in pochi secondi, quando Demarcus chiama a due interventi provvidenziali il portiere Cevers. Nel finale, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bacio Terracino trova finalmente il suo primo gol con la maglia del San Marzano, mettendo in ghiaccio una vittoria importante in chiave salvezza.