Budoni-San Marzano 0-2: primo successo esterno

Il San Marzano centra la prima vittoria esterna stagionale, battendo a domicilio il Budoni col punteggio di 0-2. Successo importante - il secondo di fila - per i blaugrana che disputano una gara attenta, rischiando di fatto in una sola circostanza, su un calcio di punizione di Lancioni.

Sul fronte offensivo, nel primo tempo è Camara il più pericoloso nell'undici di Zironelli. Al 2’ il francese manda il pallone di un soffio sul fondo su rapida incursione sulla sinistra. In seguito riesce a confezionare un bell'assist basso per Ferrari, col portiere di casa reattivo a deviare in angolo. E lo stesso estremo dei sardi, Marano, è provvidenziale in uscita sul solito Camara.

Nella ripresa il San Marzano controlla il match sfruttando una maggiore brillantezza fisica. Al 16’ Di Gennaro avvia con un tunnel ai danni di un avversario l'azione che porta allo 0-1, condita da un delizioso uno-due con Marotta.

E al 21’ lo stesso Marotta da angolo serve l'assist al difensore Bruno che realizza il raddoppio.

Il Budoni non riesce a imbastire una reazione degna di nota. Nel finale il San Marzano sfiora lo 0-3 con Melillo un attimo prima che, sul capovolgimento di fronte, il secondo assistente vanifichi il gol della bandiera dei sardi firmato dal subentrato Mebrouk.