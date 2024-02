Sarnese, è caccia al «triplete»: le avversarie in coppa nazionale

Conto alla rovescia per l'inizio della Coppa Italia Dilettanti nazionale. La Sarnese ha conquistato nei giorni scorsi il trofeo regionale campano e nel primo step della manifestazione tricolore affronterà le vincenti delle coppe di Basilicata e Puglia. Già assegnato il trofeo lucano, con la Santarcangiolese che ha battuto nel doppio confronto di finale il Calcio San Cataldo. Le due gare si sono concluse sul punteggio di 1-1, con la Santarcangiolese ad aggiudicarsi la coppa regionale ai calci di rigore.

Si attende invece l'avversaria di parte pugliese.

Manduria e Molfetta Calcio le due contendenti, con ritorno in programma a Molfetta dopo 0-0 della partita di andata. Formazioni esperte quelle pugliesi, che contano in organico un paio di vecchie conoscenze del calcio dell'Agro.

Tra le fila del Manduria spicca Massimiliano Marsili, protagonista della storica promozione della Nocerina in Serie B nel 2010-11; con la maglia del Molfetta gioca invece Carlo Vicedomini, che invece nel 2006-07 vinse i playoff di Seconda Divisione tra le fila della Paganese, ottenendo dunque la promozione in C1.

La Coppa Italia Dilettanti scatterà mercoledì 14 febbraio con la prima giornata dei triangolari e l'andata degli abbinamenti. Il 21 e il 28 febbraio si completerà il girone triangolare che vede protagonista la Sarnese. La finalissima è infine in programma il 17 aprile prossimo, con sede al momento individuata nello stadio Gino Bozzi di Firenze, lo stesso in cui nella scorsa stagione il San Marzano perse in extremis l'appuntamento col triplete, soccombendo di misura contro il Cast Brescia.