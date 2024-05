Sarno, raid vandalico nelle sedi di Italia Viva e Pd: sfondate porte d'ingresso

Raid nella notte nella città di Sarno. Vandali in azione. Sfondata la porta della sede di Italia Viva in via de’ Liguori, stessa cosa alla sede politica del Pd che espone il manifesto del candidato sindaco Francesco Squillante.

Vandalizzata l’attività immobiliare Idea Casa, al corso Giovanni Amendola. L’attività in questione è del papà dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Agovino.

Si indaga a tutto campo. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non è esclusa alcuna ipotesi.