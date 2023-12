Doppio tesseramento per allenatori: prorogati i termini al 30 dicembre

La Federcalcio, d'intesa con la Lnd e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio ha fissato una proroga relativa alla possibilità per gli allenatori dilettanti di tesserarsi per un nuovo club nella stessa stagione.

Più in particolare, il dispostivo dello scorso 1° luglio prevedeva che in caso di esonero entro il 30 novembre, gli allenatori di società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti o di “puro settore giovanile” possono tesserarsi nella stessa stagione sportiva per una nuova società partecipante a un girone o un campionato diverso rispetto al club che ha disposto l'esonero.

La proroga approvata oggi da Figc, Lega Nazionale Dilettanti e Aiac prolunga i termini al 30 dicembre, di fatto concedendo possibilità di nuovo tesseramento a tanti tecnici sollevati dai rispettivi incarichi nelle ultime tre settimane. Tale possibilità è preclusa agli allenatori esonerati da squadre partecipanti alle attività giovanili di base.