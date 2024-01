La Sarnese vince la Coppa Italia: Puteolana ko in finale, Evacuo-gol

Un gol di Davide Evacuo all'alba del secondo tempo supplementare risolve la finale di Coppa Italia Dilettanti regionale. La Sarnese batte di misura la Puteolana e mantiene il trofeo nell'Agro dopo il doppio successo del San Marzano nelle ultime due stagioni agonistiche.

La squadra di Farina, capolista del girone B di Eccellenza, si fa preferire nel primo tempo ma fallisce almeno otto nitide occasioni da gol. Nella ripresa la Puteolana sembra tirare fuori la testa, ma anche i flegrei peccano in fatto di precisione. Russo salva la squadra di De Michele su Sbordone, poi Grezio allarga troppo la mira prima della fine dei tempi regolamentari.

Nel primo supplementare le squadre badano al sodo, ma la svolta arriva al 9'.

Rinaldi, già ammonito, rimedia fallosamente a una sua stessa indecisione e rimedia il secondo giallo. Al 3' del secondo overtime Dentice pennella da destra, Evacuo troppo solo in area fa secco Russo e insacca. A nulla serve il forcing finale della Puteolana, che arriva spesso in area ma non trova lo spunto decisivo.