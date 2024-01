Prima nel girone e in finale di coppa: la Sarnese cambia l'allenatore

Nuovo colpo di scena in casa Sarnese. Dopo l'esonero di Carmine Turco alla sesta giornata di andata, il club del presidente Aniello Pappacena opta per un nuovo cambio in panchina. A poche ore dalla conquista della finale di Coppa Italia Dilettanti regionali, la società granata ha sollevato dall'incarico Egidio Pirozzi, affidandosi a Francesco Farina, allenatore esonerato a novembre scorso dalla Fidelis Andria nel girone H di Serie D.

Il nuovo terremoto alla guida tecnica arriva con la Sarnese prima nel girone B di Eccellenza con ben 7 punti di vantaggio sul Castel San Giorgio.

Secondo le indiscrezioni, patron Pappacena stava meditando da diversi giorni sul destino di mister Pirozzi. La decisione è arrivata dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Real Forio, nel ritorno della semifinale di Coppa.

Questa mattina la Sarnese ha presentato Francesco Farina, 56enne allenatore di Caserta che in carriera ha vinto 7 campionato, fregiandosi anche di uno storico “triplete”. Due stagioni fa, infatti, alla guida del Barletta vinse il campionato di Eccellenza pugliese, la Coppa Italia regionale e la Coppa Italia nazionale.