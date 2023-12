Calpazio sulla panchina chiama Santosuosso, esonerarto Ciro De Cesare

La Calpazio che milita nell'eccellenza girone B cambia guida tecnica solleva dall'incarico l'ex attaccante della Salernitana Ciro De Cesare, che ha guidato la squadra per 16 giornate nelle quali ha ottenuto 20 punti e dopo aver rimediato sei sconfitte, è stato esonerato al suo posto il club di Capaccio ha chiamato al timone uno dei più esperti tecnici e vincenti della regione Pasquale Santosuosso, 76 anni, che ha deciso di rimettersi in gioco e ha diretto già il primo allenamento con la formazione capaccese. L' esordio per Santosuosso, ci sarà sabato nell'ultima di andata quando la Calpazio affronterà in trasferta il Giffoni Sei Casali.

