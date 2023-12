Pallonata in volto all'arbitro: stangata in Prima Categoria

Il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto una maxi-squalifica di 4 anni a un calciatore del Siano Calcio, a margine della gara interna contro il Living Sarno, valida per la dodicesima giornata nel campionato di Prima Categoria girone G. Secondo quanto riportato dall'arbitro, il tesserato avrebbe scagliato il pallone «con entrambe le mani, volontariamente e violentemente, da circa 3 metri di distanza e lo colpiva al volto, provocandogli notevole stordimento e dolore sulla parte colpita e cioè allo zigomo destro ed occhio destro».

Nel dispositivo del Giudice Sportivo viene indicato che «al 39' del primo tempo, dopo il fischio per ordinare la ripetizione del calcio di rigore in favore della società Living Sarno, il direttore di gara veniva accerchiato dai giocatori titolari, di riserva e dirigenti della società Siano Calcio 2017 con atteggiamento provocatorio e minaccioso».

In questo frangente sarebbe arrivata la violenta pallonata, che avrebbe costretto l'arbitro a far ricorso alle cure mediche.

Immediato il triplice fischio a decretare la fine anticipata della partita, con il successivo intervento delle forze dell'ordine che hanno richiesto intervento di un'ambulanza per il trasporto dell'arbitro all'ospedale di Salerno. Irremovibile il direttore di gara nel non riprendere la partita, nonostante i tentativi di tesserati del Siano Calcio di «minimizzare l'accaduto, deducendo che l'episodio fosse dovuto a pura casualità, non volontaria e di lieve entità. Sempre a loro dire, sussistevano le condizioni per ripartire nonostante l'evidente stato in cui versava il viso del direttore di gara».

Il calciatore è stato dunque squalificato fino al 13 dicembre 2027, con un'ammenda alla società sianese di 300 euro. Al momento il Giudice Sportivo non si è pronunciato su una possibile sconfitta a tavolino a danno proprio del Siano Calcio, perché la dirigenza del club ha presentato preannuncio di reclamo.