Coppa Italia Eccellenza: pari a Forio, la Puteolana sgambetta l'Acerrana

Sono andati in scena questo pomeriggio gli incontri validi per l'andata delle semifinali in Coppa Italia di Eccellenza Campania. La Puteolana ha piazzato un bel colpo, battendo al Conte la quotata Acerrana, capolista del girone A che ha un vantaggio di ben 11 punti in classifica sui flegrei.

Rosolino e l'evergreen Prisco firmano il successo dei diavoli rossi, che approcciano con un buon vantaggio alla gara di ritorno, in programma all'Arcoleo di Acerra il 10 gennaio prossimo.

Pari a reti bianche invece tra il Real Forio e la Sarnese, unica compagine non napoletana rimasta in corsa per il trofeo regionali. Tutt'altro che scontata la sfida tra gli isolani e la corazzata di mister Pirozzi. Una partita che viaggia sul filo dell'equilibrio con i padroni di casa bravi a creare qualche importante grattacapo al portiere ospite Maiella.

Nell'ultimo quarto d'ora, la Sarnese è costretta a serrare le fila a causa dell'espulsione del centrocampista De Sio, che salterà dunque la sfida di ritorno in programma allo stadio Squitieri subito dopo le vacanze natalizie.