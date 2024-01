Il Sassano si ritira dal campionato di prima categoria: è il club dove Bruscolotti iniziò a giocare

In prima categoria girone H il Sassano decide di ritirarsi a metà stagione dal campionato. La scelta clamorosa è stata adottata dal presidente Domenico Ricciardone, dopo che i calciatori non avevano accettato l'arrivo del nuovo allenatore e per far valere la loro posizione hanno disertato gli allenamenti.

Dinnanzi a questa presa di posizione il massimo dirigente del club ha preso la drastica decisione di inviare una PEC al Comitato Regionale della Federcalcio nella quale annunciava il suo ritiro dal campionato.

A dire il vero nella motivazione addotta nella PEC si parla di problemi economici, ma in realtà la decisione è legata all'atteggiamento della squadra di non volere una nuova guida tecnica.

Con l'uscita di scena del Sassano dal panorama del calcio regionale va via un pezzo di storia della squadra in cui mosse i primi passi il capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti. In seguito al ritiro del Sassano sarà riscritta la classifica del girone H di Prima categoria, in quanto l'art.53 delle NOIF prevede che i punti ottenuti con la squadra esclusa non vanno conteggiati.