Romana-San Marzano: gara a porte chiuse

Romana-San Marzano si giocherà a porte chiuse. Il girone G di Serie D continua a essere il campionato con il maggior numero di gare disputate senza pubblico o con restrizioni per le tifoserie viaggianti dovute esclusivamente a carenze strutturali.

Il match, in programma domenica 4 febbraio alle 14.30, si giocherà infatti presso l'Accademia Calcio Roma Center, impianto che non ha ottenuto l'opportuna certificazione di agibilità degli spalti. Dunque, la sfida tra Romana e San Marzano si giocherà senza tifosi, così come già avvenuto in altre due circostanze per le gare esterne della formazione blaugrana.

Le partite esterne contro l'Ostiamare e contro l'Anzio, infatti, si sono disputate a porte chiuse allo stadio Anco Marzio di Ostia Lido, centro sportivo provvisto di tribuna ma non accessibile ai tifosi. Divieto di trasferta invece per la gara esterna con il Cassino, a causa di lavori allo stadio Gino Salveti.