Paganese, si va verso il «closing»: Nicola Cardillo sarà il nuovo patron

La Paganese si prepara a una nuova svolta societaria. Dopo la stagione di transizione successiva al disimpegno dello storico patron Raffaele Trapani, il club azzurrostellato sarebbe pronto a dare il via al “new deal” targato Nicola Cardillo. L'imprenditore di origini paganesi ha fino a oggi ricoperto il ruolo di presidente e patron del Giffoni Sei Casali, formazione che ha militato nel girone B del campionato regionale di Eccellenza.

Cardillo aveva manifestato da mesi l'interesse per rilevare il club liguorino, reduce da un'annata assolutamente positiva nonostante la gestione low cost. Nelle scorse settimane il presidente del Sei Casali aveva incontrato il notaio Aniello Calabrese, presidente onorario della Paganese, per comprendere la fattibilità dell'operazione.

In ballo c'era la situazione debitoria del club liguorino con il fisco. Tenendo conto delle indiscrezioni relative all'imminente “closing” da parte di Nicola Cardillo, è facile ipotizzare che l'Agenzia delle Entrate abbia accolto la proposta di saldo e stralcio avanzata dalla dirigenza della Paganese, che rappresentava di fatto l'unico scoglio da superare per poter far scattare l'operazione di avvicendamento a capo della società.