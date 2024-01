Atletico Uri-Cavese alle 14: Konate salta la trasferta

Mezz'ora di anticipo sul fischio d'inizio per la gara tra Atletico Uri e Cavese. Come da prassi ormai consolidata, le sfide incrociate tra sarde e campane vengono caratterizzate da accordi di questo genere, volti a favorire un più comodo rientro in sede per le compagini viaggianti.

La sfida, in programma domenica allo stadio Ninetto Martinez di Uri, vedrà il fischio d'inizio alle 14.00. Per l'occasione il tecnico Daniele Cinelli non potrà disporre del centrocampista Amara Konate. Con l'ammonizione subita domenica scorsa, infatti, il guineano classe 1999 è giunto a cinque gialli stagionali, quota che comporta l'automatica squalifica per una giornata.

Gli aquilotti sono chiamati al riscatto dopo il pareggio casalingo di domenica contro l'Ischia, al termine di una gara non giocata ai soliti livelli dalla formazione biancoblu.