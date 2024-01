Cavese, due difensori squalificati: due baby convocati nell'Under17

Difesa da registrare in casa Cavese in vista della gara interna contro l'Ischia. Gli aquilotti dovranno infatti fare a meno di Troest e Buschiazzo, entrambi fermati dal Giudice Sportivo, creando qualche grattacapo al tecnico Cinelli. il dilemma riguarda più che altro il sistema di gioco, con una possibile conferma della difesa a tre che vedrebbe Derosa agire da “braccetto” di sinistra accanto a Magri e Cinque a completare il terzetto.

Soluzione praticabile, che porterebbe comunque a conseguenti modifiche anche nel blocco di mediana, tenendo conto che Derosa aveva agito largo sulla mancina nella partita esterna di Sennori contro il Sassari Latte Dolce.

Intanto arriva un doppio “fiocco azzurro” per le giovanili della Cavese. I due classe 2007 Emanuele Fontanella e Francesco Senatore sono stati infatti convocati per il raduno territoriale dell'Area Sud propedeutico alla formazione della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.

I due baby biancoblu hanno svolto un allenamento presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro e da domani saranno di nuovo a disposizione di mister Cinelli.