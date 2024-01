Cavese, Faella out per squalifica: aquilotti col 3-5-2 contro il Sassari

Cancellare immediatamente la figuraccia casalinga contro il Cassino, provando a riprendere la marcia verso la Serie C. La Cavese renderà visita domani al Sassari Latte Dolce, reduce da un ottimo pareggio esterno contro la Cos Sarrabus Ogliastra.

Mister Cinelli potrebbe reimpostare la sua formazione con un 3-5-2 che in diverse circostanze era sembrato più adatto alle caratteristiche degli atleti biancoblu. Il tecnico non si è sbottonato nella consueta conferenza stampa pre-partita, limitandosi a dire che potrebbe essere questo uno dei risvolti tattici della partita.

«L’importante però - ha più volte ribadito Cinelli - è che in noi prevalgano la rabbia e la capacità di reagire dopo una brutta sconfitta.

La storia di questo campionato ci dice che le partite sono tutte difficili, indipendentemente dall’avversario. Ma dipenderà molto da quello che faremo noi in campo».

Un passo indietro alla gara col Cassino, per la quale l'allenatore si assume tutte le responsabilità: «Non credo che la sconfitta sia stata causata da qualche problema fisico. È stata una giornata storta per tutti, a partire da me. In questa settimana abbiamo rivista la partita di domenica scorsa, notando che in pratica non ha funzionato niente. Per noi c’è l’obbligo di rialzarci immediatamente e quindi abbiamo fatto un gran lavoro soprattutto mentale».

Squalificato l'attaccante Faella, ancora una volta restano fuori dall'elenco dei convocati Collura e Mercurio, impiegati part-time anche nel turno esterno di Coppa Italia contro l'Andria.