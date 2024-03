Bitonto-Gelbison 0-4: per i cilentani una vittoria per blindare la salvezza

La Gelbison vince per la prima volta in questa stagione in terra pugliese e lo fa a spese del Bitonto ad un passo dalla retrocessione. La squadra barese dopo questo nuovo ko sul campo amico in una gara giocata a porte chiuse vede le speranze di salvezza ridursi notevolmente.

Erra, per questa sfida deve rinunciare a De Pace, lo sostituisce con Tazza, mentre in attacco dal primo minuto inserisce il bomber Croce al fianco di Bubas. E' proprio l'attaccante dopo 3' minuti approfittando di una incertezza difensiva a sbloccare il risultato portando la Gelbison in avanti.

Il Bitonto incassa il colpo e dopo altri 8' finisce per subire un'altra marcatura.

Questa volta è Kosovan con un preciso diagonale a bucare la rete pugliese. E su 2-0 per i cilentani si va all'intervallo.

Nella ripresa la formazione rossoblù si limita a controllare le sterili occasioni dei padroni di casa e al 24' è ancora Kosovan a depositare alle spalle di Bellavista, per il tris dei cilentani. Il Bitonto si fa notare per una traversa di Tangorre, ma invece dell'1-3 arriva il poker dei rossoblu vallesi: Barone, subentrato, in rapida ripartenza al 42' mette il sigillo al match e regala la seconda vittoria consecutiva ai rossoblù. Con questi 3 punti la Gelbison blinda la permanenza in serie D. Alla ripresa ad attendere Manzo e soci, un' altra trasferta sul campo del Rotonda, ma ora il finale di stagione si profila in tutta tranquillità.