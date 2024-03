Paganese-Gravina probabili formazioni: Simonetti si aggiunge agli assenti

In campo tra le mura amiche con la consapevolezza di avere ancora chance di agganciare il trenino playoff. Raggiunta con largo anticipo la salvezza, la Paganese può giocarsi il rush finale a mente libera e senza più obblighi di classifica. Una spensieratezza che potrebbe giovare alla giovane truppa di mister Supino.

Domani al Torre arriva un Gravina che ha bisogno di punti per evitare addirittura la retrocessione diretta.

Avversario tosto, dunque, sebbene staccato di ben 15 lunghezze dalla truppa azzurrostellata. Che ancora una volta dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili per la partita.

L'ultimo ad aggiungersi agli assenti è l'attaccante Simonetti, bloccato da un affaticamento muscolare. Ancora fuori il portiere Simone Esposito e l'estroso Mancino, per il quale i tempi di recupero non saranno brevi essendo emersa dai recenti esami strumentali una elongazione del bicipite femorale. Ultimo stop forzato invece per Ianniello e Langella, che si riaggregheranno al gruppo a partire dalla ripresa degli allenamenti dopo la breve pausa pasquale.