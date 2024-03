Flaminia CivitaCastellana-Cavese 0-2: Di Piazza lancia i biancoblu verso la C

Una doppietta di Matteo Di Piazza consente alla Cavese di espugnare il Madami di Civita Castellana e di lanciare gli aquilotti ancor più verso la promozione in Serie D. Punteggio finale di 0-2 nella gara contro la Flaminia, indirizzata dai biancoblu già alla mezz'ora del primo tempo.

Dopo una prima occasione dei padroni di casa, infatti, è la Cavese a passare in vantaggio con una conclusione dal limite dell'area dell'attaccante ex Catania che il portiere non riesce a trattenere. Dopo pochi minuti la Flaminia resta in dieci uomini. Entrataccia di Buschiazzo su Lorusso, che rialzandosi sferra un colpo al volto del difensore della Cavese: l'arbitro estra il giallo per il calciatore ospite e il rosso diretto per Lorusso.

L'undici della Tuscia tenta una reazione con la punizione di Sirbu bloccata da Boffelli.

Poi alla mezz'ora il raddoppio ancora con Di Piazza che realizza con un velenoso lob dopo un duetto con Addessi. In doppio vantaggio e con un uomo in più la formazione di mister Di Napoli bada a controllare il match.

Nella ripresa i laziali provano a sfondare la difesa ermetica dei biancoblu, che sul fronte opposto falliscono il tris in un paio di circostanze con Felleca e Foggia. Il cronometro scorre tra l'immancabile girandola di sostituzioni su entrambi i versanti e al triplice fischio è festa grande per la Cavese, che porta di nuovo in doppia cifra il vantaggio sul secondo posto, occupato di nuovo dalla Nocerina.